Трое из них назначены на важные государственные посты — экс-министра финансов Румынии Анка Драгу возглавила Национальный банк Молдовы, экс-руководитель Национального офиса по борьбе с отмыванием денег Румынии Мариус Стайку возглавляет службу по борьбе с отмыванием денег Молдовы, а дипломат Космин Динеску поставлен о главе Гражданской миссии партнёрства Евросоюза в Молдове, сосредоточенной на кибербезопасности, противодействие гибридным угрозам, укрепление структур кризисного управления во внутренней безопасности
Кроме них девять граждан Румынии направлены в качестве советников и высоких советников Евросоюза (всего их 13 человек) при органах исполнительной власти Молдовы. Это экс-министр просвещения Румынии Даниел Фунериу, экс-председатель Национального органа научных исследований Румынии Драгош Чупару, экс-менеджер Национального банка Румынии Николае Григоре, экс-генпрокурор Румынии Габриела Скутя, экс-глава Национального органа по регулированию в энергетике Румынии Александру Сэндулеску, бывший первый заместитель руководителя полиции Румынии, квестор (бригадный генерал) Виктор Апреутесей, экс-глава секретариата правительства Румынии Виктор Джиосан.
Также откомандирована в Молдове экс-министр транспорта Румынии Анка Боаджиу, и экс-госсекретарь МВД Румынии, квестор (бригадный генерал) Ирина Алексе.
Столько всяких важных персон помогают Кишинэу, а всё равно всё через известное место. И, главное, важные персоны-то никакой ответственности не несут. Мечта, а не работа.