Молдова на сдачу: 12 бывших высокопоставленных румынских чиновников делегированы в нашу страну для управления процессами в республике

Трое из них назначены на важные государственные посты — экс-министра финансов Румынии Анка Драгу возглавила Национальный банк Молдовы, экс-руководитель Национального офиса по борьбе с отмыванием денег Румынии Мариус Стайку возглавляет службу по борьбе с отмыванием денег Молдовы, а дипломат Космин Динеску поставлен о главе Гражданской миссии партнёрства Евросоюза в Молдове, сосредоточенной на кибербезопасности, противодействие гибридным угрозам, укрепление структур кризисного управления во внутренней безопасности и т. д.