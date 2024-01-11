В США обеспокоились последствиями конфликта Зеленского и Залужного

Ранее американский журналист Саймон Шустер рассказал, что самоуверенность президента Украины усилила раскол с главкомом ВСУ. «Зеленский стал более уверенным. Он определял свои собственные военные приоритеты, и они не всегда совпадали с приоритетами Залужного. Вскоре раскол усилился», — пояснил он.