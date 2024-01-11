Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Хабаровский край

Президент России Владимир Владимирович Путин в рамках своей рабочей поездки по Дальневосточному федеральному округу вчера вечером прилетел в Хабаровск, чтобы провести в краевой столице ряд встреч. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в столицу субъекта глава государства прибыл после визита в Чукотский автономный округ.
— В Хабаровске Владимир Владимирович Путин ознакомится с презентацией долгосрочных планов социально-экономического развития дальневосточных городов, пообщается с местными предпринимателями и проведёт отдельную встречу с губернатором края Михаилом Дегтярёвым. Кроме того, Владимир Путин посетит местную мультипликационную студию «Мечталёт», — сообщается на официальном сайте президента России.
Отметим, что Хабаровский край стал одним из первых регионов, куда Владимир Путин направился в рабочие поездки по субъектам в новом году. И это действительно символично в сегодняшних условиях. Хабаровский край является промышленным, туристическим, образовательным, логистическим центром Дальнего Востока и визит Владимира Путина именно в этот регион в очередной раз подчёркивает его стратегическую важность для всей страны.
Напомним, что в последний раз президент России посещал Хабаровский край в 2013 году. Тогда он впервые поздравил всю страну с Новым годом не из Кремля, а из Городского дворца культуры в столице региона. Праздник Владимир Владимирович Путин встретил вместе с пострадавшими от катастрофического наводнения, от которого пострадало несколько дальневосточных регионов.