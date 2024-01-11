Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Хабаровский край

Отметим, что Хабаровский край стал одним из первых регионов, куда Владимир Путин направился в рабочие поездки по субъектам в новом году. И это действительно символично в сегодняшних условиях. Хабаровский край является промышленным, туристическим, образовательным, логистическим центром Дальнего Востока и визит Владимира Путина именно в этот регион в очередной раз подчёркивает его стратегическую важность для всей страны.