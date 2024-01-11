Зачем Владимир Путин прилетел в Хабаровск?

«…чтобы встретить Новый год с теми, кто с честью и достоинством прошёл испытание стихией, но не может пока отметить праздник в собственном доме — и вместе с ними поздравить всю страну, поднять бокал за наш народ, за здоровье всех, кто самоотверженно боролся с наводнением, кто проявил милосердие и бескорыстную щедрость», — сказал президент в новогоднем обращении.