Зачем Владимир Путин прилетел в Хабаровск?

В Хабаровск вечером 10 января прибыл президент России Владимир Путин. Куда отправится и с кем встретится глава государства, узнал hab.aif.ru.
Что президент будет делать в Хабаровске?
По данным официального сайта Кремля, в ходе визита Путин ознакомится с планами социально-экономического развития дальневосточных городов, ориентированных на долгосрочную перспективу. Также он пообщается с местными предпринимателями и проведёт встречу с губернатором Михаилом Дегтярёвым.
Отдельно анонсировано посещение президентом мультипликационной студии. Предположительно, речь идёт о студии «Мечталёт», которая выпускает мультфильм о приключениях рюкзачков «Спина к спине». Её работы Путин положительно оценил на VIII Восточном экономическом форуме.
«Развивается туризм, промышленная и креативная индустрия, есть здесь одна из наших анимационных студий. Она выпускает свою продукцию, мультфильмы, которые популярные не только в России, но и за рубежном», — сказал тогда глава государства.
Визит в Хабаровск стал продолжением рабочей поездки президента в Дальневосточный федеральный округ. Днём ранее Путин побывал в Анадыре, где встретился с бизнесменами и посетил круглогодичный тепличный комплекс.
Когда Владимир Путин последний раз был в Хабаровске?
Предыдущий визит Путина в краевую столицу состоялся 31 декабря 2013 года. Российский лидер отметил Новый год с пострадавшими в результате разрушительного наводнения, которое произошло в Хабаровске тем летом.
«…чтобы встретить Новый год с теми, кто с честью и достоинством прошёл испытание стихией, но не может пока отметить праздник в собственном доме — и вместе с ними поздравить всю страну, поднять бокал за наш народ, за здоровье всех, кто самоотверженно боролся с наводнением, кто проявил милосердие и бескорыстную щедрость», — сказал президент в новогоднем обращении.