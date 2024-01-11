Сергей Шелест прокомментировал обращение частных перевозчиков к губернатору

Мэр Омска Сергей Шелест в своём телеграм-канале сообщил, что по поручению губернатора изучил содержание открытого письма группы частных перевозчиков, размещённое на портале Om1.ru.
«Не со всеми тезисами согласен, но все они будут рассмотрены максимально подробно. Работа в этом направлении уже начата. Об её итогах буду докладывать губернатору в ближайшее время», — сообщил глава города.
Напомним, в открытом письме частные перевозчики сообщили, что находятся на грани выживания и попросили встречи с губернатором Омской области Виталием Хоценко, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.