Трамп назвал Путина и Си Цзиньпина очень умными людьми

«[Президент США Джо] Байден не может связать два предложения, и он представляет нас с ядерным оружием, Путин и Си [Цзиньпин] и все эти очень умные люди. СМИ ненавидят, когда я говорю, что они умные, но позвольте мне сказать вам, что они очень умные и очень коварные», — сказал он в среду выступая перед сторонниками в Айове. Трансляцию вел телеканал Fox News.
Ранее Трамп заявил, что у него были хорошие отношения с Путиным и конфликта на Украине можно было избежать, если бы пост главы администрации США занимал он.
Трамп — наиболее вероятный кандидат от Республиканской партии на президентских выборах 2024 года. Ранее он неоднократно заявлял, что выдвижение обвинений в его адрес является попыткой вмешательства в выборы со стороны администрации Байдена, которого он считает «самым коррумпированным и некомпетентным в истории» президентом США.