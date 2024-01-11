Ряд судей Верховного суда освободили от должностей

«На ваше рассмотрение вносится представление главы государства об освобождении от должности судьи Верховного суда Акылтая Касимова, Альфии Савиновой и Айгуль Сапаровой в связи с уходом в отставку, а также Ербола Исмаилова — в связи с переходом на другую должность», — сказал он.