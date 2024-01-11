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Ряд судей Верховного суда освободили от должностей

Депутаты сената на пленарном заседании палаты проголосовали за освобождение от должностей четырех судей Верховного суда, передает корреспондент NUR.KZ.
Источник: Nur.kz

Представление президента зачитал председатель Высшего судебного совета Денис Шипп.

«На ваше рассмотрение вносится представление главы государства об освобождении от должности судьи Верховного суда Акылтая Касимова, Альфии Савиновой и Айгуль Сапаровой в связи с уходом в отставку, а также Ербола Исмаилова — в связи с переходом на другую должность», — сказал он.

Шипп добавил, что Ербол Исмаилов решением Высшего Евразийского совета назначен на должность судьи суда ЕАЭС.

Сенаторы проголосовали за представление президента.

Напомним, в октябре еще трое судей Верховного суда были освобождены от должностей. А в ноябре сенаторы поддержали представление президента об освобождении Мейрамбека Таймерденова от должности судьи Верховного суда.

В начале января от должности секретаря Высшего судебного совета был освобожден Анвар Сабиров.

Согласно Конституционному закону РК «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан», Верховный суд является высшим судебным органом по гражданским, уголовным и иным делам, подсудным местным и другим судам, осуществляет функции кассационной инстанции по отношению к ним и дает разъяснения по вопросам судебной практики посредством принятия нормативных постановлений.

Верховный суд:

  • рассматривает судебные дела и материалы, отнесенные к его подсудности;
  • изучает судебную практику и по итогам ее обобщения рассматривает вопросы соблюдения законности при отправлении правосудия судами республики;
  • принимает нормативные постановления, постановления;
  • осуществляет другие полномочия, предусмотренные законом.

Верховный суд состоит из председателя и судей. Общее число судей Верховного суда устанавливается президентом Республики Казахстан по представлению председателя Верховного суда.