Приднестровье ждет от ОБСЕ оценки новых таможенных пошлин Молдавии

В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате «5+2» участвуют Кишинев и Тирасполь — как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Последний раунд переговоров состоялся в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года.