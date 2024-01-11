Депутат Госдумы от Омской области Оксана Фадина показала свой новый служебный автомобиль — «Ниву»

«Кстати, мое детство в большей степени проходило с бабушкой и дедушкой, у которых была “Нива”, правда тогда ещё двухдверная. Мы исколесили на ней поля и леса, поселения района, поэтому у меня самые теплые чувства и воспоминания», — отметила депутат в своем телеграм-канале.