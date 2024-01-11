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Депутат Госдумы от Омской области Оксана Фадина показала свой новый служебный автомобиль — «Ниву»

Бывший мэр Омска и депутат Госдумы от Омской области Оксана Фадина показала свой новый отечественный служебный автомобиль «Лада Нива».
Источник: ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ ОКСАНЫ ФАДИНОЙ

Как рассказала Фадина, в СМИ активно обсуждается тема замены автомобилей для госслужащих на отечественный автопром. При этом она действительно теперь имеет служебную машину российского производства.

«Кстати, мое детство в большей степени проходило с бабушкой и дедушкой, у которых была “Нива”, правда тогда ещё двухдверная. Мы исколесили на ней поля и леса, поселения района, поэтому у меня самые теплые чувства и воспоминания», — отметила депутат в своем телеграм-канале.

Ранее депутат Госдумы Оксана Фадина рассказала, куда потратят большую часть бюджета страны в 2024 году.

Также мы сообщали, что ее доход превысил 6 миллионов рублей в 2022 году. По сравнению с работой на посту мэра она задекларировала на 1,! миллиона рублей больше.