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Государству вернули активы на сумму более 53 млрд тенге

Главная транспортная прокуратура подвела итоги работы за 2023 год.
Государству вернули активы на сумму более 53 млрд тенге
Источник: Пресс-служба Главная транспортная прокуратура

Главная транспортная прокуратура подвела итоги работы за 2023 год, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Государству возвращены активы на сумму более 53 млрд тенге. Рассмотрено 1 367 актов надзора, по которым защищены конституционные права 5 932 граждан и к различным видам ответственности привлечено 1 358 лиц. Особое внимание надзорной деятельности как в 2022, так и в прошедшем году было уделено вопросам безопасности при передвижении граждан на всех видах транспорта. Например, по требованию прокуратуры местными исполнительными органами ликвидированы стихийные свалки в пределах приаэродромных территорий Алматы, Шымкента, Астаны и Туркестана», — отметил в своем выступлении главный транспортный прокурор Тимур Сулейменов.

Он добавил, что в результате координации надзорного органа значительно улучшилась обстановка вблизи аэропортов, связанная со столкновениями самолетов с птицами. Зафиксировано снижение таких случаев на 60%.

В другом случае работа по повышению безопасности движения на автомагистралях позволила решить имевшиеся организационные отраслевые проблемы, которые вносили негативный вклад в высокий уровень дорожной смертности из-за невозможности оказания своевременной медико-спасательной помощи. Министерством по чрезвычайным ситуациям впервые принята Методика передислокации и определения мест размещения трассовых медико-спасательных пунктов.

Министерством транспорта совершенствованы стандарты по выявлению и учету потенциально опасных участков дорог. В этой работе теперь также будут задействованы местные акиматы.

«Проблемы “слепых зон” сотовой связи на автомагистралях страны планируется устранить в рамках национального проекта “Доступный интернет”. В связи с внедрением электронной очереди на границах с Китаем наблюдалось скопление грузового автотранспорта с товарами. Приграничный ажиотаж регулярно вызывал обоснованные жалобы со стороны предпринимателей. Координационными мерами прокуратуры увеличили пропускную способность в четыре раза на таможенных постах “Нур-Жолы”, МЦПС “Хоргос” и сократили сроки доставки товаров с двух месяцев до 10 дней», — рассказал он.

В рамках работы по защите бизнеса оптимизирована процедура получения разрешения на международные перевозки. По словам Тимура Сулейменова, выработаны поправки, которые позволят на треть сократить пакет документов и значительно смягчат требования к 6 тыс. перевозчикам. Также по требованию прокуратуры из порядка проведения закупок «Самұрық-Қазыны» исключены положения, противоречащие нормам законодательства о предпринимательстве и, в свою очередь, приводившие к ущемлению прав отдельных субъектов бизнеса.

«Для транспортной прокуратуры актуальным вопросом также остается порядок и обоснованность ценообразования проездных документов на авиа- и железнодорожном транспорте. Агентством по защите и развитию конкуренции на основании представления прокуратуры проведена проверка в авиакомпании Air Astana, в результате которой исключен топливный сбор из стоимости билетов. Сам же перевозчик привлечен к административной ответственности и оштрафован», — рассказал главный транспортный прокурор.

По протесту прокуратуры прекращено незаконное применение коэффициента динамического ценообразования при реализации железнодорожных билетов на поезда по социально значимым направлениям.

Тимур Сулейменов добавил, что завершено расследование в отношении должностных лиц КГП «Метрополитен», АО «Алматыметрокурылыс» и других лиц по фактам хищения бюджетных средств на сумму более 5 млрд тенге и выписки фиктивных счетов-фактур при строительстве метрополитена Алматы. Материалы уголовного дела направлены в суд.