Государству вернули активы на сумму более 53 млрд тенге

«Государству возвращены активы на сумму более 53 млрд тенге. Рассмотрено 1 367 актов надзора, по которым защищены конституционные права 5 932 граждан и к различным видам ответственности привлечено 1 358 лиц. Особое внимание надзорной деятельности как в 2022, так и в прошедшем году было уделено вопросам безопасности при передвижении граждан на всех видах транспорта. Например, по требованию прокуратуры местными исполнительными органами ликвидированы стихийные свалки в пределах приаэродромных территорий Алматы, Шымкента, Астаны и Туркестана», — отметил в своем выступлении главный транспортный прокурор Тимур Сулейменов.