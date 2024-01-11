Советник губернатора Махонина получил новую должность

«С 11 января к исполнению обязанностей заместителя министра физической культуры и спорта Пермского края приступил Андрей Ипатов. Он будет курировать взаимодействие с региональными спортивными федерациями и подведомственными учреждениями», — пишет «Коммерсант Прикамье». Раньше эти обязанности никто из заместителей министра не выполнял.