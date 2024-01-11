Глава Минтруда РФ узнал о новых подходах в трудовой и соцсферах Пермского края

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел рабочую встречу с министром труда и социальной защиты РФ Антоном Котяковым. Глава региона рассказал об успешных проектах в социальной и трудовой сферах. Федерального министра заинтересовал опыт их внедрения, он предложил делиться лучшими практиками с другими регионами страны.
Особое внимание Антон Котяков уделил работе Службы занятости Прикамья. Их модернизацию регион проводил на протяжение последних трех лет. Теперь это современный кадровый центр, работа которого ориентирована на подбор сотрудников для предприятий, людям предлагаются бесплатные программы обучения и переподготовки.
«Новый подход уже дает результат — в три раза выросло число жителей региона, трудоустроенных по направлению ЦЗН, снижается количество безработных. При федеральной поддержке обновили 42 отделения Службы занятости по всему краю», — написал в своем телеграм-канале губернатор.
Службы занятости в Пермском крае теперь являются составной частью кадрового центра «Работа России».
Не менее интересным для федеральных властей стал опыт работы Центра реабилитации для взрослых на ул. Встречной в Перми — уникальное по сочетанию технологий учреждение медико-социальной реабилитации в масштабах всей страны. В Центре есть все необходимое для помощи людям с разными особенностями здоровья. Адаптацию в нем также проходят участники спецоперации. Всего в Пермском крае сейчас работают почти 800 специализированных площадок для реабилитации. Эти услуги стали более доступными, современными и эффективными.
Большую помощь семьям участников СВО оказывает и Служба социальных участковых Прикамья. На их постоянном сопровождении также находятся семьи с детьми, пожилые люди, инвалиды — всего более 50 тыс. человек.
Система сопровождения участников спецоперации и их семей в Прикамье с сентября 2022 года также реализуется муниципальными центрами «Помощь здесь», а с июня 2023 года — краевой филиал Фонда «Защитники Отечества».