Глава Минтруда РФ узнал о новых подходах в трудовой и соцсферах Пермского края

Не менее интересным для федеральных властей стал опыт работы Центра реабилитации для взрослых на ул. Встречной в Перми — уникальное по сочетанию технологий учреждение медико-социальной реабилитации в масштабах всей страны. В Центре есть все необходимое для помощи людям с разными особенностями здоровья. Адаптацию в нем также проходят участники спецоперации. Всего в Пермском крае сейчас работают почти 800 специализированных площадок для реабилитации. Эти услуги стали более доступными, современными и эффективными.