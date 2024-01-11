Детдома и Дома малютки переведены в систему Агентства соцзащиты

С 1 января ряд учреждений, связанных с социальной защитой несовершеннолетних, переведен в структуру Национального агентства социальной защиты.
Согласно указу президента «О комплексе мер по оказанию качественных социальных услуг и помощи населению, а также налаживанию системы их эффективного контроля» в систему агентства переходят следующие учреждения:
— из Министерства здравоохранения — Дома малютки;
— из системы Министерства дошкольного и школьного образования — дома «Мехрибонлик»;
— из системы органов исполнительной власти на местах — сектора по защите детей и семейные детские дома.
Отмечается, что передача учреждений в структуру Агентства связана с тем, что в стране создается единая система управления социальной защиты.