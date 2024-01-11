«Следующий после Господа». Путин пошутил о месте Дегтярева в иерархии

Политик с юмором отреагировал на слова местного акционера птицефабрики «Комсомольская» Людмилы Кузнецовой. Женщина рассказала о том, что чуть больше года назад на производстве случилась вспышка птичьего гриппа, из-за которой было уничтожено свыше полумиллиона куриц. Она пояснила, что с божьей помощью, верой и ответственностью главы региона тогда все-таки удалось произвести 25 миллионов яиц за счет работы двух птицефабрик.