Лукашенко собрал совещание по амнистии и уголовной ответственности

В сообщении сказано, что, согласно поручению президента Беларуси, был проведен анализ ряда статей уголовного кодекса. Говорится, что есть вопросы для обсуждения, связанные с правоприменением, соразмерностью наказания тяжести преступлений. В телеграм-канале отметили, что еще одной темой является предполагаемая амнистия, уточнив, что в 2024 году отмечается 80 лет со дня освобождения Беларуси.