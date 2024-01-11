Лукашенко собрал совещание по амнистии и уголовной ответственности

Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 11 января 2024 года, проводит совещание по совершенствованию законодательства об уголовной ответственности и вопросам амнистии, информирует телеграм-канал «Пул Первого».
В сообщении сказано, что, согласно поручению президента Беларуси, был проведен анализ ряда статей уголовного кодекса. Говорится, что есть вопросы для обсуждения, связанные с правоприменением, соразмерностью наказания тяжести преступлений. В телеграм-канале отметили, что еще одной темой является предполагаемая амнистия, уточнив, что в 2024 году отмечается 80 лет со дня освобождения Беларуси.
«Обсуждения будут дискуссионными», — написано в сообщении.