Красноярский депутат Александр Глисков рассказал, как встретил Новый год в СИЗО

В нем он рассказал, как встретил Новый год и о праздничном меню. Текст послания накануне опубликовали его соратники в Telegram-канале «Глисков и команда».
В начале депутат сообщил, что отбой в новогоднюю ночь не перенесли — он был в 21:30:
«Мою просьбу изменить распорядок и разрешить лечь спать в 1:00 и встать в 9:30 администрация отклонила. Поэтому лег по сигналу, загадал желание, заснул, проснулся от звука фейерверков, загадал желание еще раз, утром встал по распорядку в 5:30».
Праздничный новогодний стол в СИЗО, пишет Глисков, выглядел так:
«31.12 на ужин вместо традиционной жареной селедки порция винегрета, а 1.01 вместо традиционного месива маленькая котлетка в сухарях и салат из свежей капусты с морковкой».
Александр Глисков в посылке перед праздником получил салат «Селедка под шубой». Съесть его он планировал 31 декабря, но пришлось сделать это раньше:
«Так как при досмотре посылки упаковку вскрыли. А хранить негде, холодильника-то нет в камере. Вообще как какой-то пережиток выглядит вскрытие заводских упаковок, почему не проверить их на целостность и этим ограничиваться».
Кроме того, на новогоднем столе в СИЗО был «авторский салат “тюремный” из подручных ингредиентов»:
«В составе вареная картошка, морковка, соленый огурец, варено-копченая колбаса, лук красный. Все мелко рубим. Лук можно ошпарить кипятком, чтобы не горчил, хотя мне и так норм. Для заправки смешиваем масло подсолнечное и свежий укроп. Аккуратно хорошо перемешиваем в миске все ингредиенты. Приятного аппетита».
«С машинкой в принципе они правы, должна храниться в коридоре и выдаваться по требованию, — отмечает Глисков. — Хотя, в чем логика. Электробритва разрешена в камере, а машинка — нет. А вот с держателем бессмыслица полная. Если только кто из надзирателей коллекцию местных поделок собирает. Без всякого обыска отобрали простынь, которой завешивалось окно. Зато, как отобрали, 4 человека, включая бойцов группы быстрого реагирования, за ней пришли. Объяснения, что она закрывает щели, через которые мороз сквозит, не сработали. Вообще очень холодно последние дни в камере, не только сплю, но и днем уже надеваю под низ нательное белье. Даже это не помогает, в ночь с субботы на воскресенье половину не спал, настолько было холодно».
Тем временем, рассказывает Глисков, в СИЗО «самая настоящая эпидемия простудных заболеваний»: на многих камерах висит табличка «карантин», заболели и его сокамерники. В конце письма Александр Глисков поздравил всех с праздниками и призвал беречь себя и своих близких.
Напомним, Александра Глискова задержали в Красноярске 1 ноября. Его подозревают в коррупционном преступлении, совершенном несколько лет назад. В отношении парламентария возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя в особо крупном размере).
Сам он отрицает причастность к преступлению и называет свое дело политическим. Глисков говорит, что не собирается как-то влиять на результаты предварительного следствия, а наоборот, активно с ним сотрудничает. Также у него закончился срок действия загранпаспорта, что исключает возможность скрыться за границей. Накануне очередного заседания суда об избрании ему меры пресечения поручителями депутата выступили многие его коллеги. Несмотря на это, Глискова не выпустили из СИЗО — его оставили под стражей как минимум до 31 января 2024 года.