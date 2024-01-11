Красноярский депутат Александр Глисков рассказал, как встретил Новый год в СИЗО

«С машинкой в принципе они правы, должна храниться в коридоре и выдаваться по требованию, — отмечает Глисков. — Хотя, в чем логика. Электробритва разрешена в камере, а машинка — нет. А вот с держателем бессмыслица полная. Если только кто из надзирателей коллекцию местных поделок собирает. Без всякого обыска отобрали простынь, которой завешивалось окно. Зато, как отобрали, 4 человека, включая бойцов группы быстрого реагирования, за ней пришли. Объяснения, что она закрывает щели, через которые мороз сквозит, не сработали. Вообще очень холодно последние дни в камере, не только сплю, но и днем уже надеваю под низ нательное белье. Даже это не помогает, в ночь с субботы на воскресенье половину не спал, настолько было холодно».