Молдавская оппозиция раскритиковала запрет властями новостных сайтов

Власти Молдавии ввели режим чрезвычайного положения 24 февраля 2022 года, затем его неоднократно продлевали. В этих условиях комиссия по чрезвычайным ситуациям могла принимать решения, не дожидаясь одобрения парламента. Режим ЧП прекратил действовать с 31 декабря прошлого года. В среду официальный представитель правительства республики Даниел Водэ заявил, что телеканалы, у которых были отозваны лицензии, не возобновят свою работу. При этом он не пояснил, что будет с работой десятков новостных сайтов, которые были заблокированы во время режима ЧП.
«Срок действия чрезвычайного положения истек с 1 января, но власти не торопятся отказываться от некоторых ограничений и злоупотребляют правом на свободу слова. Несколько десятков новостных сайтов и телеканалов, заблокированных во время чрезвычайного положения, не вернулись к нормальной деятельности», — написал Боля.
Он выразил возмущение тем фактом, что правящая партия «Действие и солидарность» нарушает право журналистов на свободу слова, а также право людей получать информацию из источников, «отличных от тех, что получают гранты и лояльны действующей власти». «Мне непонятно, почему журналисты, пострадавшие от этих решений, молчат и почему они не требуют своих прав через протесты или другие законные действия», — добавил политик.
Правительственная комиссия по ЧС 30 октября вынесла решение о приостановке лицензии шести местных телеканалов по рекомендации главы Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии Александра Мустяцэ. Власти Молдавии считают, что эти СМИ представляют риск для безопасности страны. Глава СИБ также обвинил Россию во вмешательстве в местные выборы и проведении «кампании по дезинформации через ТВ и социальные сети». Также Мустяцэ заявил в понедельник, что подписал указ, по которому будет также блокирован 31 веб-портал, среди них 21 управляются из России. В список, в частности, вошли сайты радио Sputnik, «Комсомольской правды», ТАСС, «Аргументов и фактов», «Интерфакса», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру». Кроме того, под блокировку попали сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других.
Ряд российских СМИ в Молдавии уже оказался под запретом под предлогом борьбы с дезинформацией. Служба информации и безопасности Молдавии с 26 февраля 2022 года заблокировала сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта — и радиовещание станции агентства. Посольство РФ в Кишиневе осудило решение молдавских властей заблокировать работу сайта Sputnik Молдавия и назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными.
Также в Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. Российский МИД добавил, что такие действия являются надругательством над принципом плюрализма СМИ и грубейшим попранием права на свободу доступа к информации, также Москва квалифицирует это как «циничное ущемление прав национальных меньшинств».