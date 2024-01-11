Приднестровцы провели митинг у КПП «Бендеры — Кишинев»

«Практически закрыт канал для экспорта в Россию. Логистика очень сложная. Продукты должны пройти много контроля: таможенного, государственного, налогового. Это через всю Европу или через юг, через Турцию. Это очень дорого для наших производителей. (…) Мой прогноз, что продукция первой важности, как промышленная, так и для дома, и продукты питания могут подорожать, потому что станет более дорогим производство».