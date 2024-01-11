Глава Новосибирска прокомментировал устранение аварии на левом берегу

«На данный момент перезапущено около 400 домов, работа продолжается. Начали с Западного жилмассива, следующий Юго-Западный, затем запуск кировской районной котельной, это Затулинка и Северо-Чемской, вот в такой последовательности идет подключение», — указал Клемешов.