Глава Новосибирска прокомментировал устранение аварии на левом берегу

Исполняющий обязанности мэра Новосибирска Олег Клемешов прокомментировал устранение коммунальной аварии на левом берегу города.
Сейчас параметры теплоснабжения в домах восстанавливаются, идет процесс перезапуска систем.
«На данный момент перезапущено около 400 домов, работа продолжается. Начали с Западного жилмассива, следующий Юго-Западный, затем запуск кировской районной котельной, это Затулинка и Северо-Чемской, вот в такой последовательности идет подключение», — указал Клемешов.
Работы планируют завершить к 21.00 11 января. По выдаче средств обогрева к властям обращались врачи больниц и социальных учреждений с круглосуточным пребыванием людей.
«Мы обеспечивали их обогревателями. Сейчас 11-я, 34-я и областная больницы с теплом от централизованного теплоснабжения», — добавил глава города.
Напомним, что коммунальная авария произошла в ночь с 10 на 11 января. С 13 часов дома подключают к теплу.