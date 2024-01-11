Мэром Белорецка назначен Евгений Пономарев

С 1998 по 2004 год Евгений Пономарев трудился на разных должностях на Белорецком заводе тракторных рессор и пружин и в других промышленных организациях города. Затем много лет работал в банковской сфере, поднявшись по карьерной лестнице до регионального директора. В 2019 году назначен генеральным директором компании «Порт Уфа». С 2020 года был руководителем аппарата, заместителем главы администрации города Бузулука Оренбургской области.