Мэром Белорецка назначен Евгений Пономарев

Об этом в своих соцсетях сообщил глава Белорецкого района республики Андрей Иванюта.
Отмечается, что Евгению Пономареву 47 лет, он родился и вырос в Белорецке. Новый мэр окончил Башкирский государственный аграрный университет, прошел профессиональную переподготовку в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.
С 1998 по 2004 год Евгений Пономарев трудился на разных должностях на Белорецком заводе тракторных рессор и пружин и в других промышленных организациях города. Затем много лет работал в банковской сфере, поднявшись по карьерной лестнице до регионального директора. В 2019 году назначен генеральным директором компании «Порт Уфа». С 2020 года был руководителем аппарата, заместителем главы администрации города Бузулука Оренбургской области.
«Теперь Евгений Васильевич будет работать в нашей команде, и я уверен, что он приложит весь свой опыт и знания для развития своего родного города», — рассказал Андрей Иванюта.