Подорожавшие школьные обеды и эвакуация машин: Что изменилось в жизни петербуржцев в 2024 году

Вот с нового года обязательно изменюсь! Если для простых обывателей это правило не всегда подкрепляется силой волей и срабатывает, то для властей 1 января 2024 года — повод ввести в силу изменения в той или иной сфере жизни. Так что изменилось для петербуржцев и в Петербурге с 1 января 2024 года?
РАЗОРИСЬ, АВТОМОБИЛЬ!
Автомобилисты, для вас сразу два новшества. Во-первых, существенно выросли плата за хранение автомобиля на штрафстоянке и стоимость эвакуации. Хранение на стоянке подскочило аж на 60 процентов: машинам категорий А, В, М, А1, В1, С1, D1 оно обойдется в 100 рублей за час, для категорий С, D, самоходных машин категорий АIII, AIV, C, D — в 200 рублей за час, для категорий BE, C1E, D1E — 400 рублей за час, а тяжеловесным и крупногабаритным СЕ и DE придется отдавать по 600 рублей в час.
Сама эвакуация подорожала примерно на 3 процента. Стоимость этой процедуры составит 3340 рублей для машин категорий А, В, М, А1, В1, С1, D1, самоходного транспорта AI, AII и B. Гораздо дороже, в 20 040 рублей, обойдется эвакуация категориям С и D, самоходным машинам категорий АIII, AIV, C, D. Категориям BE, C1E и D1E придется выложить за эвакуацию 23 380 рублей, а категориям СE и DE и самоходным машинам категорий E и F — 26 720 рублей.
А еще стал дороже техосмотр, но этой коснется уже всей России. Каждый регион остановился на своем проценте удорожания процедуры. Для Петербурга техосмотр легковой машины стал стоить 1 727 рублей, мотоцикла — 576 рублей, большегрузов массой до 3,5 тонн −1843 рубля, а для более тяжелых машин — 3627 рублей.
ДЕНЬГИ-ДЕНЕЖКИ.
Прожиточный минимум с нового года тоже вырос, причем и в Петербурге, и в соседней Ленобласти. Рукой губернатора Беглова утверждено, что прожиточный минимум на душу населения составит 16 322 рубля, для трудоспособного населения — 17 791 рубль, для детей — 15 832 рубля, а для пенсионеров — 14 037 рублей.
— По сравнению с 2023 годом величина прожиточного минимума вырастет на 8,1%. В Северной столице она выше, чем в большинстве других регионов России, — отметили в Смольном.
В Ленобласти этот показатель вырос до менее высокой планки — 16 017 рублей. Прирост с января составит чуть больше 1200 рублей, тогда как в Петербурге — только 200−300 рублей.
Подрос с Нового года и МРОТ — минимальный размер оплаты труда. Правительство РФ повысило его сразу на три тысячи рублей, до 19 242 рублей. Однако некоторые регионы воспользовались правом еще назначить более высокую планку МРОТ, нежели по стране. Так что для петербургских официально работающих трудяг он составит 25 000 рублей, а для областных — 20 122 рублей.
ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА.
Раскошелиться с 1 января пришлось и родителям. В Петербурге подорожали школьные обеды. Власти пожимают плечами: виновата инфляция и рост цен на основные продукты питания. Так что «пир» для младшеклассников станет дороже на 3,1 процента, а для средних и старших классов — на 3,3 процента.
При этом бесплатные завтраки в школах сохранятся, ими будут кормить учеников 1−4 классов без исключения, а также ребят постарше, имеющих инвалидность, живущих в многодетных и малообеспеченных семьях, учащихся в спортивных и кадетских классах. Бесплатно покормят и тех, чьи родители, мачехи или отчимы участвовали в СВО.