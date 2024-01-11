Подорожавшие школьные обеды и эвакуация машин: Что изменилось в жизни петербуржцев в 2024 году

Автомобилисты, для вас сразу два новшества. Во-первых, существенно выросли плата за хранение автомобиля на штрафстоянке и стоимость эвакуации. Хранение на стоянке подскочило аж на 60 процентов: машинам категорий А, В, М, А1, В1, С1, D1 оно обойдется в 100 рублей за час, для категорий С, D, самоходных машин категорий АIII, AIV, C, D — в 200 рублей за час, для категорий BE, C1E, D1E — 400 рублей за час, а тяжеловесным и крупногабаритным СЕ и DE придется отдавать по 600 рублей в час.