Молдавия оказалась на предпоследнем месте в рейтинге армий

Молдавский политолог Александр Кориненко уточнил, что страна продолжает падение в рейтинге. «Даже Исландия, где армия 250 человек (береговая охрана и спецназ) сильнее, чем мы. Больше всего меня волнует тот факт, что расходы на армию растут, а результата нет», — заявил он.