Аксенов назвал приоритеты в работе регионов Крыма на 2024 год

«Среди приоритетных направлений работы в муниципальных образованиях Республики Крым в 2024 году внимание также будет уделено организации уличного освещения, асфальтированию внутридворовых проездов, ремонту лифтов и кровель многоквартирных домов, установке детских спортивных площадок», — написал он в своем Telegram-канале.
Аксенов подчеркнул, что запланированные мероприятия должны быть завершены до конца года.
Помимо этого, к 1 февраля обновят планы по строительству модульных спортзалов, ремонту школ и закупке медицинского оборудования для медучреждений.
В пятилетнюю программу, которая была рассчитана на 2019 — 2023 годы, вошло благоустройство 355 общественных пространств. Из них в прошлом году были сданы 69 объектов.