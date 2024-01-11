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Аксенов назвал приоритеты в работе регионов Крыма на 2024 год

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв — РИА Новости Крым. Приоритетными направлениями работы муниципалитетов Крыма в этом году станут в том числе благоустройство внутридворовых проездов, ремонт лифтов и кровель. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Источник: РИА "Новости"

«Среди приоритетных направлений работы в муниципальных образованиях Республики Крым в 2024 году внимание также будет уделено организации уличного освещения, асфальтированию внутридворовых проездов, ремонту лифтов и кровель многоквартирных домов, установке детских спортивных площадок», — написал он в своем Telegram-канале.

Аксенов подчеркнул, что запланированные мероприятия должны быть завершены до конца года.

Помимо этого, к 1 февраля обновят планы по строительству модульных спортзалов, ремонту школ и закупке медицинского оборудования для медучреждений.

В пятилетнюю программу, которая была рассчитана на 2019 — 2023 годы, вошло благоустройство 355 общественных пространств. Из них в прошлом году были сданы 69 объектов.