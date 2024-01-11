В Уголовный кодекс Беларуси введут альтернативное лишению свободы наказание

Ряд статей Уголовного кодекса Беларуси претерпит изменения — в них планируется ввести альтернативное лишению свободы наказание. Об этом пишет БелТА со ссылкой на председателя Верховного Суда Валентина Сукало. Отмечается, что такое решение принято по итогам совещания 11 января у президента Беларуси Александра Лукашенко. Совещание было посвящено вопросам совершенствования законодательства об уголовной ответственности. На нем Лукашенко сказал про перелопачивание Уголовного кодекса в Беларуси: «Кого мы задерживаем, кого осуждаем».
Сукало напомнил, что в 2023 году была принята концепция правовой политики Беларуси, и в ней обнаружился некоторый дисбаланс норм уголовного законодательства. Чтобы их устранить, Верховный Суд проанализировал некоторые санкции за менее тяжкие и ненасильственные преступления и пришел к выводу, что эти санкции нуждаются в корректировке.
Глава Верховного Суда заметил, что среди 10 видов уголовного наказания лишение свободы занимает 7-е место по степени тяжести. И в некоторых статьях за менее тяжкие и ненасильственные преступления нет ничего, кроме лишения свободы. В этом случае, сказал он, судам сложно соблюдать принципы соразмерности, индивидуальности и справедливости наказания.
— Чтобы облегчить работу судов, ВС предложил откорректировать эти санкции, предусмотреть в них обязательные альтернативные лишению свободы виды наказания, — сказал Валентин Сукало, подчеркнув, что это «серьезно облегчит задачу судов по определению действительно справедливого наказания».
Он также добавил, что с таким подходом согласились все участники совещания, а пересмотром ряда статей УК займется специальная рабочая группа, которая будет создана в ближайшее время.