В Уголовный кодекс Беларуси введут альтернативное лишению свободы наказание

Ряд статей Уголовного кодекса Беларуси претерпит изменения — в них планируется ввести альтернативное лишению свободы наказание. Об этом пишет БелТА со ссылкой на председателя Верховного Суда Валентина Сукало. Отмечается, что такое решение принято по итогам совещания 11 января у президента Беларуси Александра Лукашенко. Совещание было посвящено вопросам совершенствования законодательства об уголовной ответственности. На нем Лукашенко сказал про перелопачивание Уголовного кодекса в Беларуси: «Кого мы задерживаем, кого осуждаем».