Ряд стран могут присоединиться к «Синей карте» России и Беларуси

МИНСК, 11 янв — Sputnik. Новыми участниками системы международного автострахования «Синяя карта» в перспективе могут стать еще пять-десять стран, заявил исполнительный директор бюро «Зеленая карта» Российского союза автостраховщиков Сергей Разуван в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь.
Напомним, что «Синяя карта» в Беларуси и России появилась вместо системы «Зеленая карта», откуда были исключены белорусские и российские страховые организации. Теперь для поездок в соседнюю страну на личном авто отечественные автомобилисты обязаны оформлять «синие карты».
При этом по «зеленым картам», которые были заключены до лета 2023 года и срок действия которых еще не закончился, можно также ездить в Россию до конца июня 2024-го.
«Мы решили действовать постепенно, и в среднесрочной перспективе к системе (“Синяя карта” — Sputnik) могут присоединиться пять, может быть, десять стран».
В настоящий момент возможность заключения двустороннего соглашения прорабатывается с Турцией и Азербайджаном. Также заинтересованность высказал Иран.
«Понятно, что такие соглашения могут быть только с определенными странами в силу санкционного режима. Со стороны наших перевозчиков есть интерес к этим направлениям и, соответственно, к страхованию в этих направлениях тоже», — пояснил он.
Казахстан и Сербия
Также, по его словам, ведутся активные переговоры с Казахстаном. Собеседник отметил, что в этой стране нет бюро транспортного страхования, как в Беларуси или в России, поэтому перспектива заключения соглашения с казахстанскими партнерами пока очень далекая.
Представитель Российского союза автостраховщиков отметил, что название «синяя карта» появилось в результате обсуждения с потенциальными партнерами, а право на авторство принадлежит сербскому бюро автострахования.
«Парадокс заключается в том, что, к сожалению, на сегодняшний момент в силу определенных причин Сербии не удалось присоединиться к системе. Но мы надеемся, что это произойдет», — заключил Разуван.