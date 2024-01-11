Губернатора Ростовской области наградили Почетной грамотой Минобороны России

Губернатор Ростовской области Василий Голубев был удостоен Почетной грамоты Минобороны России «за содействие в решении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ». Об этом сегодня, 11 января, сообщает пресс-служба главы региона.
Известно, что приказ о награждении подписал министр обороны страны, генерал армии Сергей Шойгу.
Напомним, осенью 2023 года донской регион также был отмечен кубком и дипломом Минобороны за высокие результаты в организации межведомственного взаимодействия при решении задач в области обороны. Кроме того, почетный кубок вручили в ноябре 2021 года.
В 2022 году глава региона получил медаль «За вклад в укрепление обороны Российской Федерации». Награду утвердили «за развитие межведомственного информационного взаимодействия и высокий профессионализм, проявленные при решении задач повышения обороноспособности РФ».