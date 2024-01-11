Челябинский вице-губернатор в интервью ЕАН: «Общество никогда не простит женщине то, что прощается мужчине»

Мы увеличили количество мест в ординатуре по подготовке этих специалистов, ввели для них областные выплаты, если они работают в территориях. Что касается терапевтов, то во многих районах терапевтические должности занимают фельдшеры. Мы плотно работаем с медуниверситетом и видим, что для ребят важны не выплаты, не машины, не квартиры. Для них важны профессиональные компетенции. Выпускники боятся, что, проработав несколько лет в селе или в других небольших территориях, они потеряют эти компетенции. Поэтому здесь мы тоже проработали программу сопровождения и стажировок для них, чтобы у них не было ощущения оторванности от процесса, чувства, что они отстанут в профессиональном плане от тех, кто останется работать в Челябинске.