Владимир Путин исполнил мечту омички посетить ВДНХ с родным студотрядом

«За мою реализованную мечту я хочу большое спасибо сказать Владимиру Владимировичу и Виталию Павловичу — за такую классную возможность побывать там, причем не только мне, но и другим моим соотрядникам, ребятам и школьникам из других отрядов», — отмечает омичка.