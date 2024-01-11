Владимир Путин исполнил мечту омички посетить ВДНХ с родным студотрядом

Он уточнил, что достучаться до главы государства девушке удалось во время состоявшейся месяцем ранее прямой линии.
«Во время прямой линии, которую наш Президент Владимир Владимирович Путин проводил 14 декабря, юная омичка Эльвира Ручкина написала, что мечтает отправиться на ВДНХ на выставку “Россия” вместе со своим студенческим отрядом. Мечту девушки исполнили», — пояснил Виталий Хоценко, пожелав, чтобы мечты юных омичей сбывались всегда.
Губернатор Омской области поделился с аудиторией своего аккаунта в соцсетях видеопосланием, в рамках которого студентка отреагировала на произошедшее.
«За мою реализованную мечту я хочу большое спасибо сказать Владимиру Владимировичу и Виталию Павловичу — за такую классную возможность побывать там, причем не только мне, но и другим моим соотрядникам, ребятам и школьникам из других отрядов», — отмечает омичка.
В пресс-службе областного правительства добавили, что омские студотрядовцы, в том числе и Эльвира Ручкина, оказались на ВДНХ накануне; ребята смогли воочию оценить как иммерчсивную выставку, так и стенды разных регионов. Напомним, в основе омского стенда макет ракеты-носителя «Ангара», производство которой базируется в нашем регионе.
Напомним, выставка «Россия» начала свою работу на ВДНХ 4 ноября 2023 года и продолжит функционировать до 12 апреля 2024. За прошедшие месяцы ее готями неоднократно становились ребята школьного возраста, которые отличились в различных сферах.