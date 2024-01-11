Финляндия продлила закрытие границы с Россией до 11 февраля

«Основываясь на информации, собранной властями, весьма вероятно, что деятельность России по гибридному влиянию возобновится и расширится, что мы уже наблюдали ранее. Поэтому мы считаем необходимым держать восточную границу закрытой», — пояснила министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен.
Уточняется, что решение может быть отменено или изменено, если больше не будет необходимости «предотвращать серьезную угрозу национальной безопасности и общественному порядку». МВД Финляндии также рассматривает альтернативные способы решения проблемы.
24 ноября власти Финляндии объявили о временном закрытии всех КПП на границе с Россией за исключением пункта «Рая-Йоосеп» (с российской стороны — «Лотта»). Финская сторона ранее обвинила Москву в росте притока мигрантов. 28 ноября власти Финляндии объявили о закрытии на две недели последнего пункта пропуска на границе с РФ «Рая-Йоосеп».
14 декабря работу возобновили два пункта пропуска — «Ваалимаа» («Торфяновка») и «Ниирала» («Вяртсиля»). Но уже на следующий день в Хельсинки вновь приняли решение закрыть их на месяц. В пограничной службе заявили, что перекрытие связано с нелегальной миграцией, которая может спровоцировать рост преступности и создает угрозу нацбезопасности Финляндии.