Финляндия продлила закрытие границы с Россией до 11 февраля

14 декабря работу возобновили два пункта пропуска — «Ваалимаа» («Торфяновка») и «Ниирала» («Вяртсиля»). Но уже на следующий день в Хельсинки вновь приняли решение закрыть их на месяц. В пограничной службе заявили, что перекрытие связано с нелегальной миграцией, которая может спровоцировать рост преступности и создает угрозу нацбезопасности Финляндии.