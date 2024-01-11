Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР Юрия Соломина

«Ушел из жизни выдающийся актер и режиссер, человек с активной гражданской позицией, неизменно сохранявший верность своим идеалам. Юрий Мефодьевич достиг настоящих профессиональных высот. Его многогранный талант нашел воплощение во множестве замечательных, поистине звездных ролей, покоривших миллионы зрителей. Светлая память о Юрии Мефодьевиче всегда будет жить в наших сердцах», — говорится в соболезновании.