Российское посольство назвало грабежом конфискацию «Дома Москвы» в Риге

В посольстве подчеркнули, что конфискация «Дома Москвы» — подтверждение неготовности властей Латвии добросовестно выполнять взятые на себя международные обязательства. Такие действия посылают всем иностранным собственникам сигнал, что их активы в Латвии ничем не защищены и могут быть в любое время конфискованы.