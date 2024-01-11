Российское посольство назвало грабежом конфискацию «Дома Москвы» в Риге

«Расцениваем это решение латвийского национального парламента как правовой произвол и, по сути, акт государственного грабежа, грубо попирающий фундаментальные принципы международного права, гарантирующие неприкосновенность собственности других стран», — прокомментировали в посольстве принятие латвийским сеймом закона, предусматривающего конфискацию принадлежащего России здания «Дома Москвы» в центре Риги.
Посольство уведомило латвийскую сторону о неизбежных ответных мерах, в том числе предъявлении требования компенсировать материальный ущерб и убытки, понесенные после остановки деятельности «Дома Москвы».
В посольстве подчеркнули, что конфискация «Дома Москвы» — подтверждение неготовности властей Латвии добросовестно выполнять взятые на себя международные обязательства. Такие действия посылают всем иностранным собственникам сигнал, что их активы в Латвии ничем не защищены и могут быть в любое время конфискованы.
21 декабря представители спецслужб ворвались в здание КДЦ в Риге. У сотрудников «Дома» отобрали средства связи и провели допросы. На входе в здание установили «пост охраны», в помещениях описали имущество и технику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона ответит на рейдерский захват латвийскими спецслужбами «Дома Москвы».
11 января сейм Латвии утвердил законопроект, предусматривающий передачу «Дома Москвы» в Риге в собственность государства. Средства от продажи конфискованного имущества планируется направить Украине.