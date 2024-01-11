Боец из Воронежской области получил Георгиевский крест

Боец из Бутурлиновского района с позывным «Левша», находящийся в зоне СВО, получил Георгиевский крест. О награждении земляка в своем телеграм-канале сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Глава региона заявил, что «Левша» ранее обращался с некоей просьбой и что над ее выполнением сейчас работают. Более конкретно, в чем она состоит, губернатор не пояснил.
Справка «КП».
Георгиевским крестом награждают военнослужащих за подвиги, служащие образцом храбрости, самоотверженности и проявлением боевого мастерства. Медаль имеет четыре степени. Ею награждали в царской России, после революции 1917 года она была упразднена, а в 1992 году восстановлена. При награждении Георгиевским крестом положена выплата в размере пяти окладов месячного денежного содержания военнослужащего.