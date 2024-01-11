Мирзиёев ознакомился c модернизированными образцами военной техники и вооружения

В сообщении говорится, что приоритетное значение придается модернизации и повышению потенциала отечественной оборонной промышленности, которая поднимается на новый уровень. Именно в этих целях в январе прошлого года президент поручил передать Агентство оборонной промышленности в ведение Министерства обороны и принять необходимые меры по дальнейшему развитию его деятельности.