Мирзиёев ознакомился c модернизированными образцами военной техники и вооружения

В сообщении говорится, что приоритетное значение придается модернизации и повышению потенциала отечественной оборонной промышленности, которая поднимается на новый уровень. Именно в этих целях в январе прошлого года президент поручил передать Агентство оборонной промышленности в ведение Министерства обороны и принять необходимые меры по дальнейшему развитию его деятельности.
Агентством развернута системная работа по освоению производства востребованных образцов военно-технической продукции, приобретению и поставке в войска современной военной техники, а также модернизации имеющихся образцов вооружения.
В соответствии с поручением главы государства за короткий период на базе нескольких технических подразделений Минобороны проведены масштабные строительные работы, капитальный ремонт и реконструкция существующих объектов. На территорию кластера были переведены завод по ремонту техники и Центральная база хранения автомобильной техники Министерства обороны.
Предприятия, находящиеся на территории нового кластера, были интегрированы, создана сеть взаимоувязанных ремонтных цехов. В них выполняются работы по ремонту и модернизации вооружения и военной техники, радиолокационных установок, оптических и электронно-оптических приборов, ремонту стрелкового и артиллерийского вооружения, а также по точной обработке металлов.
Ознакомившись с работой предприятий, Мирзиёев подчеркнул необходимость широкого привлечения в сферу передовых технологий, создания новых рабочих мест, а также дал поручения по дальнейшему совершенствованию деятельности предприятий.
Президенту были представлены модернизированные образцы военной техники и вооружения, ремонт и модернизация которых выполнены на производственных мощностях нового кластера Агентства оборонной промышленности.
В ходе демонстрации продукции предприятий оборонной промышленности главе государства был показан в действии комплект специального снаряжения и приборов, входящих в состав группового комплекса «солдат будущего». Данный комплекс разработан национальными специалистами и не уступает по своим характеристикам аналогам, выпускаемым ведущими мировыми производителями.
Президент поставил перед ответственными лицами конкретные задачи по дальнейшему расширению производственных возможностей предприятий оборонной промышленности.