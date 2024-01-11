В Госдепе разочаровались позицией Венгрии по Украине

ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. Американская администрация разочарована позицией Венгрии по Украине и считает ее неконструктивной. Об этом заявил на онлайн-брифинге для журналистов помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен.
«Мы разочарованы тем, что премьер-министр [Венгрии Виктор] Орбан решил держаться в Европейском союзе в одиночку, подвергая сомнению то, следует ли оказывать помощь украинцам, добивающимся той же самой свободы, которой хотел он, будучи юношей-студентом», — сказал сотрудник американского внешнеполитического ведомства. «Полагаю, что это дело в действительности надо уладить самой Европе. Однако мы бы хотели видеть Венгрию конструктивным партнером», — отметил О’Брайен.
Кроме того, он сообщил, что США ожидают от Венгрии скорейших шагов, направленных на завершение процесса вступления Швеции в НАТО. «Венгрия всегда нам говорила, что не будет последней страной, ратифицирующей вступление Швеции в НАТО. И мы все еще рассчитываем, что так оно и будет. Посмотрим, выполнит ли она (Венгрия — прим. ТАСС) свое обещание», — подчеркнул дипломат.
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