В Госдепе разочаровались позицией Венгрии по Украине

На встрече лидеров стран ЕС в Брюсселе 14—15 декабря Виктор Орбан заблокировал внесение поправок в бюджет сообщества на 2024−2027 годы, нацеленных на выделение Украине €50 млрд. 9 января газета Politico сообщила со ссылкой на европейских дипломатов и документ Еврокомиссии, направленный председательствующей в Совете ЕС Бельгии, что Венгрия может одобрить помощь Украине, если средства будут выделяться из внебюджетных источников и не сразу, а постепенно, на ежегодной основе, при соблюдении контроля за их использованием. Новый план, который будет обсуждаться на саммите ЕС 1 февраля, предусматривает предоставление Украине по €12,5 млрд в год за счет грантов и кредитов. Венгрия поддержала такой вариант развития событий.