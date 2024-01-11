Экс-чиновник подал в суд на акима Карагандинской области

«Основанием послужило то, что постановлением судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда в декабре 2022 года приговор Казыбекбийского районного суда Караганды, вынесенный в 2014 году в отношении мужчины по ч.2 ст. 308 УК РК (в редакции 1997 года — Превышение власти или должностных полномочий), был изменен, производство по уголовному делу было прекращено за отсутствием в его действиях состава уголовного правонарушения».