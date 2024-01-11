Экс-чиновник подал в суд на акима Карагандинской области

Как сообщает 11 января 2024 года пресс-служба Карагандинского областного суда в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), судом апелляционной инстанции рассматривалось гражданское дело по иску бывшего сотрудника к акиму области о признании распоряжения об увольнении незаконным, его отмене и восстановлении на работе.
«Основанием послужило то, что постановлением судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда в декабре 2022 года приговор Казыбекбийского районного суда Караганды, вынесенный в 2014 году в отношении мужчины по ч.2 ст. 308 УК РК (в редакции 1997 года — Превышение власти или должностных полномочий), был изменен, производство по уголовному делу было прекращено за отсутствием в его действиях состава уголовного правонарушения».
В августе 2023 года суд первой инстанции признал незаконным распоряжение акима региона об увольнении мужчины с должности руководителя Управления по инспекции труда Карагандинской области в 2015 году.
Апелляционная коллегия восстановила истца на прежней государственной должности — руководителя Управления по инспекции труда Карагандинской области.
«Незаконно уволенные государственные служащие при соответствии квалификационным требованиям восстанавливаются на государственной службе в прежней (а с их согласия — на равной) государственной должности и обеспечиваются всеми правами, недополученными после незаконного увольнения. Работник, уволенный без законного основания, подлежит восстановлению на прежней работе», — отметили в суде.