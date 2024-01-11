Новым главой МИД Франции назначили Стефана Сежурне

С сентября 2022 года Сежурне занимал пост генерального секретаря президентской партии «Ренессанс», которую он также представляет в Европарламенте с 2019 года. С 2014 года он выступал в роли советника нынешнего президента Франции Эмманюэля Макрона, который в то время занимал пост министра экономики.