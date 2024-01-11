В Словакии прошли массовые антиправительственные митинги

Управление спецпрокуратуры занимается расследованием резонансных дел, ряд фигурантов которых был связан с большой политикой. Фицо и члены его кабинета заявляют, что спецпрокуратура нарушала права граждан, дела которых расследовала. Это подразделение, как они говорят, злоупотребляло предоставленными полномочиями, а ведомственное начальство ставило себя выше руководства Генеральной прокуратуры Словакии. На митингах оппозиции, наоборот, заявляют, что нынешние власти уничтожают правовое государство. Либеральные партии инициировали гражданскую петицию с требованием к кабмину отказаться от планов внесения изменений в национальный уголовный кодекс, предусматривающие упразднение спецпрокуратуры.