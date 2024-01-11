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Кирби сообщил о приостановке поставок оружия Украине из США

Поставка помощи Украине со стороны США временно приостановлена до тех пор, пока продолжаются переговоры об одобрении Конгрессом финансирования. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Белый дом
Источник: AP 2023

«Помощь, которую мы оказывали, в настоящее время приостановлена», — сказал господин Кирби на брифинге (цитата по Reuters). Он напомнил, что последний пакет помощи был направлен Украине в конце декабря прошлого года.

«Критически важно, чтобы Конгресс действовал по этому запросу, касающемуся национальной безопасности, чтобы мы получили дальнейшее финансирование», — добавил Джон Кирби.

7 января Конгресс США достиг соглашения о финансировании правительства, которое позволило предотвратить возможный шатдаун. Общий бюджет американского правительства на 2024 год составит $1,590 трлн, в том числе $886 млрд на оборону и $704 млрд на необоронные расходы. Однако в сделку не включена военная и финансовая помощь Украине, о которой просил президент Джо Байден.