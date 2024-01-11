Кирби сообщил о приостановке поставок оружия Украине из США

«Помощь, которую мы оказывали, в настоящее время приостановлена», — сказал господин Кирби на брифинге (цитата по Reuters). Он напомнил, что последний пакет помощи был направлен Украине в конце декабря прошлого года.
«Критически важно, чтобы Конгресс действовал по этому запросу, касающемуся национальной безопасности, чтобы мы получили дальнейшее финансирование», — добавил Джон Кирби.
7 января Конгресс США достиг соглашения о финансировании правительства, которое позволило предотвратить возможный шатдаун. Общий бюджет американского правительства на 2024 год составит $1,590 трлн, в том числе $886 млрд на оборону и $704 млрд на необоронные расходы. Однако в сделку не включена военная и финансовая помощь Украине, о которой просил президент Джо Байден.