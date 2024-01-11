Кирби сообщил о приостановке поставок оружия Украине из США

7 января Конгресс США достиг соглашения о финансировании правительства, которое позволило предотвратить возможный шатдаун. Общий бюджет американского правительства на 2024 год составит $1,590 трлн, в том числе $886 млрд на оборону и $704 млрд на необоронные расходы. Однако в сделку не включена военная и финансовая помощь Украине, о которой просил президент Джо Байден.