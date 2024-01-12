Трамп выступил с заключительным словом в суде по делу о мошенничестве

27 сентября 2023 г. суд в Нью-Йорке признал бывшего президента США виновным в мошенничестве по этому делу. Ответчиками по иску также выступают риэлторская компания Трампа и два его взрослых сына. Их обвинили в искусственном завышении стоимости крупнейших активов экс-президента в период с 2011 по 2021 г. для того, чтобы получить более выгодные условия при сотрудничестве с банками и страховщиками.