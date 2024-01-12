Трамп выступил с заключительным словом в суде по делу о мошенничестве

Трамп назвал дело «охотой на ведьм» и отверг свою вину. «Факты таковы: финансовая отчетность безупречна, а выступающих против нас свидетелей нет. Банкам были выплачены все их деньги», — сказал экс-президент.
Он также заявил, что его преследует «человек, баллотирующийся в президенты». «Они хотят быть уверенными, что я не смогу снова победить, это отчасти является вмешательством в выборы», — считает он. Кроме того, Трамп заявил, что у судьи Артура Энгорона «есть своя повестка дня» и он «это понимает». Энгорон в ответ попросил адвоката политика «контролировать своего клиента».
Разбирательство связано с иском прокуратуры штата Нью-Йорк от сентября 2022 г., согласно которому компания Trump Organization предоставляла неверные сведения о стоимости активов, чтобы получить более благоприятные условия по кредитам и страховке.
27 сентября 2023 г. суд в Нью-Йорке признал бывшего президента США виновным в мошенничестве по этому делу. Ответчиками по иску также выступают риэлторская компания Трампа и два его взрослых сына. Их обвинили в искусственном завышении стоимости крупнейших активов экс-президента в период с 2011 по 2021 г. для того, чтобы получить более выгодные условия при сотрудничестве с банками и страховщиками.
20 декабря Верховный суд штата Колорадо постановил, что Трамп не имеет права занимать должность президента, поэтому он не может участвовать в местных праймериз, а значит, его имя не появится и в бюллетене штата на самих президентских выборах. Госсекретарь штата Мэн Шенна Беллоуз также не допустила Трампа до праймериз республиканцев в штате из-за возможной связи со штурмом Капитолия в 2021 г.