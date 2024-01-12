США и Китай требуют друг от друга не вмешиваться в выборы на Тайване

Логика американцев была полнее раскрыта в статье The Washington Post, где описаны четыре способа, «с помощью которых Китай пытается вмешаться в выборы на Тайване». Среди них — «создание информационного хаоса», ради чего китайские пропагандисты даже стали применять характерную для острова лексику и иероглифы, сотрудничество с местными чиновниками, которых часто приглашают на переговоры в КНР, применение экономических кнутов и пряников и усиление «военного запугивания». К последнему отнесены запуск 31 высотного аэростата и отправка в космос спутника 9 января, который при полете пересек южную часть острова. О масштабных учениях пока не сообщается.