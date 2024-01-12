США и Китай требуют друг от друга не вмешиваться в выборы на Тайване

Неделю назад кандидат от Демократической прогрессивной партии (ДПП), стремящейся к независимости и тесному сотрудничеству с Вашингтоном, Лай Циндэ с 38,9% чуть опережал кандидата от Гоминьдана Хоу Юи с 35,8%, который выступает за возобновление диалога с КНР. Идущий третьим с заметным отрывом (22,4%) кандидат от либеральной Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ — тоже вполне устраивающий Китай политик.
Пекин считает Тайвань своей неотъемлемой частью (провинцией), несмотря на отсутствие какого-либо политического контроля над ним.
Почти одновременно власти Китая и партия Гоминьдан 11 января предупредили об опасности, которую кандидат в президенты от правящей партии Лай Циндэ может представлять для мира.
Как пишет «Бэйцзин жибао», представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа заявил, что «есть надежда, что большинство тайваньских соотечественников осознают крайний вред курса ДПП на “независимость Тайваня”. Министерство иностранных дел Тайваня в ответ осудило Китай за “откровенное запугивание тайваньского народа” и попытку повлиять на выборы.
Кандидат в вице-президенты от Гоминьдана Чжао Шаокан предположил, что в случае победы Лая напряженность вокруг Тайваня вырастет еще до его инаугурации 20 мая. Впрочем, риторика кандидата от ДПП в последнее время стала более умеренной, сейчас Лай на словах выступает за сохранение статус-кво.
Он обещает одновременно продолжать и политический курс нынешнего президента Цай Инвэнь, при которой значительно расширились контакты Тайбэя с американцами. Впрочем, все страны, признающие КНР, согласно принципу «одного Китая», не признают островную республику (в том числе и США).
Официальный представитель МИД Китая Мао Нин 11 января напомнила США, что «Китай выражает свое решительное недовольство и решительное противодействие вопиющим высказываниям американской стороны по поводу выборов на Тайване». Такая реакция была вызвана словами высокопоставленного представителя администрации Джо Байдена агентству Reuters о том, что Вашингтон послал четкий сигнал КНР «не вмешиваться в избирательный процесс» на Тайване.
Логика американцев была полнее раскрыта в статье The Washington Post, где описаны четыре способа, «с помощью которых Китай пытается вмешаться в выборы на Тайване». Среди них — «создание информационного хаоса», ради чего китайские пропагандисты даже стали применять характерную для острова лексику и иероглифы, сотрудничество с местными чиновниками, которых часто приглашают на переговоры в КНР, применение экономических кнутов и пряников и усиление «военного запугивания». К последнему отнесены запуск 31 высотного аэростата и отправка в космос спутника 9 января, который при полете пересек южную часть острова. О масштабных учениях пока не сообщается.
Кроме того, источник Reuters также подтвердил информацию Financial Times о намерении президента Байдена отправить в Тайбэй двухпартийную делегацию сразу после проведения на острове выборов. Сообщалось, что ее возглавят бывший советник по нацбезопасности Буша-младшего Стивен Хедли (2005−2009) и экс-заместитель госсекретаря США Джим Стейнберг (2009−2011). Опрошенные газетой эксперты назвали этот шаг «плохим и рискованным».
В решении отправить очередную делегацию на Тайвань нет ничего необычного, США давно ведут разнонаправленную политику, когда дело касается острова и материкового Китая, объяснил научный руководитель РСМД Андрей Кортунов. Байден демонстрирует КНР, что не отказывается от многолетнего курса США по поддержке Тайваня, и заодно пытается лишить республиканцев возможности критиковать его за «пасование» перед Китаем.
«Внешнеполитический сигнал понятен, но это решение [отправка делегации] нужно обязательно рассматривать и в контексте грядущей президентской гонки в США», — объяснил эксперт. Поездка американцев на Тайвань может негативно сказаться на наработанном за прошлое лето прогрессе в американо-китайских отношениях, но это вряд ли будет похоже на спад, случившийся после прилета на остров Пелоси, резюмировал Кортунов.
Какой-то дополнительной реакции Пекина на визит американской делегации ждать не стоит, не согласна профессор СПбГУ Яна Лексютина. Куда важнее для него и всего мира сам исход голосования, добавляет она. Победа ДПП будет означать как минимум продолжение эскалации в межбереговых отношениях, говорит Лексютина. При таком раскладе будет многое зависеть от поведения Лай Циндэ после победы — будет он продолжать нейтральную риторику последних месяцев или вернется к резкой со словами о независимости острова, заключает эксперт.