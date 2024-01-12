Олег Кожемяко рассказал, почему большое число приморцев находятся на СВО

«Для нас сейчас очень важный этап — это выдержать то давление, которые оказывает на нас страны Запада, выдержать ту войну, которую нам объявили. Многие наши приморцы сейчас находятся на фронте — несколько десятков тысяч. Это, наверное, самое многочисленное воинское соединение, которое представлено в субъекте Российской Федерации. Так сложилось, что мы — приграничный край и здесь находится Тихоокеанский флот, мощные армии. Очень много приморцев обладает военными специальностями», — сказал Кожемяко.
Он добавил, что власти Приморского края делают все возможное, чтобы оказать поддержку семьям военнослужащих. Большое внимание оказывается и самим бойцам, находящимся на СВО.
Также Олег Кожемяко напомним, что поручению президента Владимира Путина в Приморье работает Фонд защитников, куда поступают многочисленные обращения военнослужащих и их семей. Все они не остаются без внимания.
Ранее «ФедералПресс» писал, что в Приморье реализуются меры поддержки для семей военнослужащих, которые принимают участие в специальной военной операции. Большое внимание уделяется детям бойцов. Также в Приморье была введена специальная выплата для граждан, которые заключают контракт на участие в СВО. Ее сумма составляет 400 тысяч рублей.