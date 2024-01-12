Олег Кожемяко рассказал, почему большое число приморцев находятся на СВО

«Для нас сейчас очень важный этап — это выдержать то давление, которые оказывает на нас страны Запада, выдержать ту войну, которую нам объявили. Многие наши приморцы сейчас находятся на фронте — несколько десятков тысяч. Это, наверное, самое многочисленное воинское соединение, которое представлено в субъекте Российской Федерации. Так сложилось, что мы — приграничный край и здесь находится Тихоокеанский флот, мощные армии. Очень много приморцев обладает военными специальностями», — сказал Кожемяко.