Американский чиновник заявил, что удары США и Британии по позициям хуситов достигли целей

РАБАТ, 12 января. /ТАСС/. Удары, нанесенные силами США и Великобритании по позициям мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) в Йемене, достигли целей. Об этом заявил телеканалу Al Jazeera американский чиновник.
«Американо-британские удары по позициям хуситов в Йемене достигли своих целей», — сказал он. По его словам, «целями ударов были радиолокационные объекты, ракетные платформы, а также прибрежные пункты наблюдения».
«Удары по позициям хуситов в Йемене завершены, но мы оставляем за собой право ответить, если угрозы продолжатся», — подчеркнул чиновник.