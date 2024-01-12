Байден подтвердил нанесение США и Британией ударов по позициям хуситов в Йемене

Американский президент Джо Байден выступил с заявлением, в котором подтвердил нанесение США и Великобританией при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов ударов по позициям хуситов в Йемене.