Байден подтвердил нанесение США и Британией ударов по позициям хуситов в Йемене

Заявление опубликовано на сайте Белого дома.
Он назвал удары по объектам в Йемене успешными.
По его словам, удары нанесены в ответ на «беспрецедентные атаки хуситов» на иностранные суда в Красном море.
«Эти нападения подвергли опасности персонал США, гражданских моряков и наших партнёров, поставили под угрозу торговлю и свободу судоходства», — заявил Байден.
Ранее сообщалось, что США и Великобритания начали военную операцию против хуситов в Йемене.
По данным NBC, по объектам в Йемене были выпущены крылатые ракеты «Томагавк».
В Пентагоне подтвердили, что американские военные в координации со своими партнёрами нанесли удары по хуситам.