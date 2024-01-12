В Хабаровске Владимиру Путину подарили кофту и рюкзачок

Стоит отметить, что Хабаровский край всегда был регионом особого президентского внимания. И речь идет не только о реализации национальных проектов, которые заметно изменили облик муниципалитетов края. Речь идет о строительстве крупных социальных, промышленных объектов, которые реализуются по решению президента. Кроме того, в минувшем году главой региона утверждены мастер-планы сразу нескольких крупнейших городов региона — Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Это позволит реализовать десятки крупных проектов в городах и дать им новый импульс развития.
Сооснователь студии поприветствовал главу государства и вручил ему подарок: кофту и рюкзачок. Он отметил:
«Владимир Владимирович, мы, на самом деле, видим вас постоянно только вот в такой строгой одежде и подумали — что у вас, кофты что ли нет? И решили сделать, подарить вам кофту “Мечталет”… и вот эти рюкзачки».
Президент России также посмотрел мультфильм о чудесах Хабаровского края, который местные аниматоры сняли в 2019 году. Ему рассказали, что студия два года пыталась попасть в программу развития технопарков, но не успела, так как действие программы закончилось. Владимира Путина попросили вернуть программу. На что он ответил:
«Ну, нужно просто сейчас посмотреть. Эту программу, мне кажется, сложнее вернуть, чем просто поддержать».