В Хабаровске Владимиру Путину подарили кофту и рюкзачок

Стоит отметить, что Хабаровский край всегда был регионом особого президентского внимания. И речь идет не только о реализации национальных проектов, которые заметно изменили облик муниципалитетов края. Речь идет о строительстве крупных социальных, промышленных объектов, которые реализуются по решению президента. Кроме того, в минувшем году главой региона утверждены мастер-планы сразу нескольких крупнейших городов региона — Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Это позволит реализовать десятки крупных проектов в городах и дать им новый импульс развития.