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Прокурор города обязал мэра убрать снег, скопившийся на улицах Омска

Ведомство пообещало проконтролировать устранение всех выявленных нарушений.
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Прокурор Омска внес представление мэру Сергею Шелесту за неубранный снег на улицах городах. Надзорное ведомство требует принять незамедлительные меры по уборке скопившихся осадков.

Ранее омская прокуратура провела проверку и выявила, что на многих улицах городах не была проведена уборка снега.

— На улицах города выявлены многочисленные факты наличия уплотненного снега, снежного наката и валов, сужающих проезжую часть, на отдельных участках имеются колейности, отсутствует зачистка прибордюрной части дорог, — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В прокуратуре заявили, что проконтролируют ход работ по устранению выявленных нарушений.

Напомним, в минувшую среду Омск накрыли сильный снегопад и метель.