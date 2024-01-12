Прокурор города обязал мэра убрать снег, скопившийся на улицах Омска

Прокурор Омска внес представление мэру Сергею Шелесту за неубранный снег на улицах городах. Надзорное ведомство требует принять незамедлительные меры по уборке скопившихся осадков.
Ранее омская прокуратура провела проверку и выявила, что на многих улицах городах не была проведена уборка снега.
— На улицах города выявлены многочисленные факты наличия уплотненного снега, снежного наката и валов, сужающих проезжую часть, на отдельных участках имеются колейности, отсутствует зачистка прибордюрной части дорог, — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
В прокуратуре заявили, что проконтролируют ход работ по устранению выявленных нарушений.
Напомним, в минувшую среду Омск накрыли сильный снегопад и метель.