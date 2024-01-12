СМИ: ЕК готова пойти на уступки Венгрии ради 50 млрд евро помощи Украине

Премьер-министр Виктор Орбан ранее наложил вето на выделение 50 млрд евро помощи от ЕС Украине. В эту сумму входили кредиты на 33 млрд евро и гранты на 17 млрд евро на период до 2027 г. Он уточнил, что ЕС вернется к рассмотрению этого вопроса уже в 2024 г. на февральском саммите «после соответствующей подготовки».