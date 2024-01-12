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СМИ: ЕК готова пойти на уступки Венгрии ради 50 млрд евро помощи Украине

Еврокомиссия (ЕК) готова пойти на уступки Венгрии ради выделения пакета помощи Украине на 50 млрд евро. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники. Предполагается, что средства в рамках пакета помощи будут выделяться Киеву поэтапно.
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Источник: Reuters

По информации FT, ЕК готова предоставить Венгрии возможность прекратить поддержку в 2025 г. Будапешт сможет инициировать пересмотр условий и дать оценку, сохраняется ли потребность Украины в финансировании. Таким образом, Венгрия сможет наложить вето на выделение средств Киеву в будущем.

Кроме того, ЕК согласна проводить ежегодный аудит расходования средств Украиной и добавить пункт об «аварийном торможении». Согласно ему, любая страна ЕС сможет вынести на обсуждение саммита лидеров ЕС опасения по поводу помощи Киеву.

Неназванный венгерский чиновник в разговоре с FT допустил, что условий будет достаточно для согласия Будапешта одобрить новый пакет помощи Украине. По его словам, Венгрия «настроена на переговоры».

Премьер-министр Виктор Орбан ранее наложил вето на выделение 50 млрд евро помощи от ЕС Украине. В эту сумму входили кредиты на 33 млрд евро и гранты на 17 млрд евро на период до 2027 г. Он уточнил, что ЕС вернется к рассмотрению этого вопроса уже в 2024 г. на февральском саммите «после соответствующей подготовки».

В декабре 2023 г. газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что в ЕС рассматривают возможность лишить Венгрию права голоса, чтобы согласовать новый пакет помощи Украине. Процедуру можно провести по ст. 7 договора о Евросоюзе в связи с нарушением европейского законодательства. Но такое решение может заблокировать другая страна — член ЕС.

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