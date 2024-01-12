СМИ: ЕК готова пойти на уступки Венгрии ради 50 млрд евро помощи Украине

По информации FT, ЕК готова предоставить Венгрии возможность прекратить поддержку в 2025 г. Будапешт сможет инициировать пересмотр условий и дать оценку, сохраняется ли потребность Украины в финансировании. Таким образом, Венгрия сможет наложить вето на выделение средств Киеву в будущем.
Кроме того, ЕК согласна проводить ежегодный аудит расходования средств Украиной и добавить пункт об «аварийном торможении». Согласно ему, любая страна ЕС сможет вынести на обсуждение саммита лидеров ЕС опасения по поводу помощи Киеву.
Неназванный венгерский чиновник в разговоре с FT допустил, что условий будет достаточно для согласия Будапешта одобрить новый пакет помощи Украине. По его словам, Венгрия «настроена на переговоры».
Премьер-министр Виктор Орбан ранее наложил вето на выделение 50 млрд евро помощи от ЕС Украине. В эту сумму входили кредиты на 33 млрд евро и гранты на 17 млрд евро на период до 2027 г. Он уточнил, что ЕС вернется к рассмотрению этого вопроса уже в 2024 г. на февральском саммите «после соответствующей подготовки».
В декабре 2023 г. газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что в ЕС рассматривают возможность лишить Венгрию права голоса, чтобы согласовать новый пакет помощи Украине. Процедуру можно провести по ст. 7 договора о Евросоюзе в связи с нарушением европейского законодательства. Но такое решение может заблокировать другая страна — член ЕС.