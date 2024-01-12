Ввозные пошлины, режимы преференций и льготы рыбакам: о чем говорили дальневосточные бизнесмены на встрече с Владимиром Путиным

«Есть два вопроса. Первый вопрос — это по пошлинам. Сейчас ввозная пошлина на импортную рыбу составляет от нуля до пяти процентов. Причем везут нам искусственно выращенную рыбу: тилапию, лосось чилийский. А аналогичные импортные пошлины на нашу рыбу они устанавливают в размерах от 10 до 35 процентов. Как-то не очень это справедливо. Кроме того, есть такая экспортная пошлина, которую мы сами себе устанавливаем, она на нашу рыбу на 50 процентов выше, чем ввозная пошлина на импортную рыбу. Нам кажется, что это вопрос не совсем справедливый с точки зрения дальневосточных рыбаков. Мы бы хотели, чтобы вы посмотрели и помогли его решить», — озвучил он проблемы рыбной отрасли.