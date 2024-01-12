Ввозные пошлины, режимы преференций и льготы рыбакам: о чем говорили дальневосточные бизнесмены на встрече с Владимиром Путиным

Президент Владимир Путин посетил Хабаровский край в рамках большого турне по Дальневосточному федеральному округу. В столицу края он прилетел из Анадыря. Программа визита — насыщенная. Президент встретился с губернатором Михаилом Дегтяревым, более предметно ознакомился с мастер-планами развития Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, пообщался с аниматорами в мультипликационной студии «Мечталет».
Одной из ключевых стала встреча главы государства с представителями деловой общественности. Предприниматели со всего Дальневосточного федерального округа собрались в ТОГУ 10 января. Также участие в мероприятии приняли помощник президента Максим Орешкин, заместитель председателя правительства — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и губернатор Михаил Дегтярев.
«Я вспоминаю начало этих программ и помню — настроение было кислое такое, потому что мы говорили: сейчас будем делать то, сделаем это, там судостроение будем развивать, это и это… Но все имеет такую инерцию, так тяжело было первые шаги делать. Люди ждали, вроде как ничего и не происходит, но все-таки движение сейчас уже стало заметным на Дальнем Востоке, и это очень радует — благодаря прежде всего таким, как вы, людям, которые активно включаются в эту работу», — отметил он.
Первый вопрос президенту задал директор компании «Технониколь» Никита Яковлев. Компания стала одним из первых резидентов ТОР в строительном кластере. Он обратил внимание главы государства на дорогую логистику в регионе. В качестве примера привел производимую предприятием минеральную теплоизоляцию.
«Один из наших материалов — минеральная теплоизоляция — по качеству лучше китайских аналогов, по стоимости ниже, но, к сожалению, все “съедает” дорогая логистика. Чтобы доставить из Хабаровска в Китай, нам нужно делать крюк до погранпереходов Приморского края либо до Благовещенска — это дополнительные 700 километров. Это, конечно, приводит к удорожанию, особенно этот товар, он довольно объемный. Да, есть у нас, на Дальнем Востоке, погранпереход Покровка — Жаохэ, но он не круглогодичный, действует семь-восемь месяцев в году (паромный переход), а для логистики все-таки очень важна ритмичность», — поделился он, предложив развивать региональную логистику и открыть круглогодичный пограничный переход на территории Хабаровского края.
Конкретные предложения высказал основатель «Первой экспедиционной компании» Вадим Филатов.
«У нас есть вопросы инфраструктурные. Нехватка мультимодальных складских комплексов на прилегающей к автомобильным международным пунктам пропуска территории, а у нас на российско-китайской границе 24 пункта пропуска, — это реально сдерживающий фактор. Устаревшая складская инфраструктура — это сразу увеличение сроков доставки, это сразу увеличение стоимости перевозок, это неэффективное использование недостаточных людских ресурсов. Владимир Владимирович, если честно, складов категорически не хватает на прилегающих территориях. Не то что класса “А” или “А+”, класса “G” не найти», — рассказал эксперт, предложив разработать меры поддержки для строительства складских комплексов на территории, прилегающей к международным пунктам пропуска, и распространить на них режим ТОР.
Предложение было благосклонно принято главой государства.
«Понятно, это потребует дополнительных решений со стороны правительства, со стороны минфина. Договоримся…» — ответил Владимир Путин.
Совладелец, член совета директоров ООО «Русская рыбопромышленная компания» и ООО «Русский краб» Александр Сапожников поднял весьма важный для всех дальневосточников вопрос.
«Есть два вопроса. Первый вопрос — это по пошлинам. Сейчас ввозная пошлина на импортную рыбу составляет от нуля до пяти процентов. Причем везут нам искусственно выращенную рыбу: тилапию, лосось чилийский. А аналогичные импортные пошлины на нашу рыбу они устанавливают в размерах от 10 до 35 процентов. Как-то не очень это справедливо. Кроме того, есть такая экспортная пошлина, которую мы сами себе устанавливаем, она на нашу рыбу на 50 процентов выше, чем ввозная пошлина на импортную рыбу. Нам кажется, что это вопрос не совсем справедливый с точки зрения дальневосточных рыбаков. Мы бы хотели, чтобы вы посмотрели и помогли его решить», — озвучил он проблемы рыбной отрасли.
Президент воздержался от опрометчивых обещаний, однако отметил, что вопрос нуждается в проработке.
«И минсельхоз попрошу это сделать, и минэкономразвития. Посмотрим обязательно. Просто здесь нельзя допустить неверных шагов, потому что нужно тогда, чтобы вот эти субсидии на перевозку заработали, а потом уже пошлины. Или одновременно синхронизировать увеличение пошлины, потому что завоз…» — ответил он.
Встреча вышла интересной. Идеи людей, которые живут здесь и занимаются бизнесом, безусловно важны для дальнейшего планирования государственного курса. Владимир Путин внимательно отмечал все вопросы, поднятые представителями бизнес-сообщества, уделяя особое внимания проблемам, которые еще предстоит разрешить. Развитие региональной логистики, увеличение количества складов на прилегающих территориях к международным пунктам пропуска, включение объектов общепита в программу развития внутреннего туризма, дополнительные меры поддержки кредитования бизнеса, регулирование пошлин, помощь сфере IT — каждый поднятый на встрече вопрос не остался незамеченным. Очевидно, что такой формат общения помогает главе государства получать информацию, что называется, из первых рук и оперативно принимать важные решения, от которых зависит жизнь простых дальневосточников.