Губернатор Омской области Хоценко проведёт большую пресс-конференцию

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сегодня, 12 января, в 17:00 проведёт большую пресс-конференцию для журналистов, сообщает пресс-служба правительства региона. Глава региона как ответит на вопросы представителей СМИ, так и поделится с ними планами на 2024 год. Параллельно с этим во всех своих социальных сетях Хоценко проведёт прямую трансляцию для омичей. На ней они смогут услышать ход конференции.