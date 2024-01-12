Политические партии Молдовы должны предоставить отчет о финансировании — ЦИК

КИШИНЕВ, 12 янв — Sputnik. Крайний срок для политических партий представления отчета о финансовом управлении за второе полугодие 2023 года — 15 января. Об этом напомнили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
«Партии, получающие финансирование из государственного бюджета, представляют отчет и Счетную палату. Отчет должен быть подписан председателем и казначеем политической партии. Оба несут ответственность за правильность данных и представленной информации, а также за их непредставление», — отметили в ЦИК.
Отчет представляется в электронном формате через систему «Финансовый контроль».
По информации ЦИК, на данный момент только шесть политических партий выполнили обязательство и представили финансовые отчеты.
Непредоставление или несвоевременная отправка отчета о финансовом управлении политической партии, а также предоставление неполных данных, является нарушением закона и влечет за собой ответственность, напомнили в ЦИК Молдовы.