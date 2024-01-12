Политические партии Молдовы должны предоставить отчет о финансировании — ЦИК

«Партии, получающие финансирование из государственного бюджета, представляют отчет и Счетную палату. Отчет должен быть подписан председателем и казначеем политической партии. Оба несут ответственность за правильность данных и представленной информации, а также за их непредставление», — отметили в ЦИК.