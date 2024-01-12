Михаил Дегтярев попросил помощи у президента в расселении бараков Хабаровска

11 января президент России Владимир Путин посетил Хабаровский край. Встреча с предпринимателями и личная встреча с губернатором Михаилом Дегтяревым были частью рабочей программы. В ходе встречи обсудили проект по расселению двухэтажных бараков в Хабаровске. Глава региона попросил президента поддержать эту инициативу.
— За два года с вашей помощью из резервного фонда выделили 600 миллионов рублей для расселения жителей проспекта 60-летия Октября. Мы смогли переселить 360 человек. Прошу вас закрыть этот вопрос и надеюсь на поддержку со стороны правительства, — сказал Михаил Дегтярев.
Губернатор подчеркнул, что для решения вопроса с расселением домов на проспекте используется специальная программа, поскольку эти здания были признаны аварийными после 1 января 2019 года.
На проспекте, расположенном рядом с Транссибирской магистралью, насчитывается 61 аварийный дом. Постройки возвели в период с 30-х по 50-е годы прошлого века. Ранее губернатор высказал обязательство преобразить и реконструировать не только освобожденные земли, но и сам проспект.