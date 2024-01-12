Михаил Дегтярев попросил помощи у президента в расселении бараков Хабаровска

— За два года с вашей помощью из резервного фонда выделили 600 миллионов рублей для расселения жителей проспекта 60-летия Октября. Мы смогли переселить 360 человек. Прошу вас закрыть этот вопрос и надеюсь на поддержку со стороны правительства, — сказал Михаил Дегтярев.